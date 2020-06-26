Бешенковичский район будет сотрудничать с Тианетским муниципалитетом Грузии

26 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Бешенковичский район сегодня подпишет меморандум о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве с Тианетским муниципалитетом Грузии в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Во время встречи стороны обсудят перспективы сотрудничества в заявленных сферах. Также прозвучит видеопоздравление от Тианетского муниципалитета в адрес жителей Бешенковичского района с 76-й годовщиной со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Творческие коллективы двух стран покажут номера в память о грузинском поэте Мирзе Геловани, погибшим при освобождении Бешенковичского района и захороненном в братской могиле в деревне Санники.

После подписания меморандума депутат Палаты представителей, тележурналист Тенгиз Думбадзе привезет землю из Тианетского муниципалитета на братскую могилу в деревне Санники и в ответ соберет землю с захоронения.-0-