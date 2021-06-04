Беспилотники, автомодели, погружение в историю: новые выставки пройдут на Кургане Славы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставки беспилотных летательных аппаратов и моделей технического творчества, фотопроект "Минщина: история в лицах" - такие мероприятия запланированы в ближайшие выходные, 5-6 июня, на Кургане Славы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.
В Год народного единства на базе комплекса каждые выходные организуются какие-то выставочные проекты. В этот раз посетителей ждет много притягательных экспонатов и интерактива от Минской областной организации ДОСААФ, а также масштабный фотопроект информагентства "Минская правда".
Досаафовцы покажут, по каким видам спорта готовят специалистов на своей базе, а также какие потрясающие модели могут делать еще совсем дети.
Обществом подготовлены выставки учебных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов, спортивных автомобилей и мотоциклов, картов, авто-, авиа-, судо- и даже ракетомоделей, парашютов, спортивных лодок, пейнтбольного оборудования и образцов пневматического оружия, используемого в спортивных секциях. Узнать о радиоспорте можно на информационном стенде.
Отдельная экспозиция служит целям патриотического воспитания - это выставка экспонатов Великой Отечественной войны. Ее посетителей ждут не только сухие факты, но и погружение в историю с эффектом присутствия - патриотический клуб Ленинской районной организационной структуры ДОСААФ представит военную реконструкцию "Будем помнить" с использованием реквизитов.
Интересными будут также тематические экспозиции военизированных учреждений образования, воинских частей Минской области, выставка вооружения, военной техники.
Украшением уикенда станет фотопроект "Минщина: история в лицах", среди многочисленных героев которого, возможно, кто-то узнает и себя.-0-