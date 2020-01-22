22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бесплатная бизнес-школа для женщин "Я сама" пройдет в Горках 25-26 января. Двухдневные занятия проведут в бизнес-инкубаторе StartUP. Об этом БЕЛТА сообщили в ПРООН в Беларуси.

Мероприятие для женщин организовано по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города" при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. В течение двух дней участницы пройдут обучение по самым актуальным темам: от поиска источников финансирования до создания личного бренда.

В конце 2019 года бесплатные семинары проекта прошли в Минске и Витебске, куда приехали начинающие предпринимательницы из 20 городов Беларуси. Тогда обучение в бизнес-школе "Я сама" прошли более 150 участниц. Поддержка женского предпринимательства стала новым направлением в проекте "Малые города", за два года реализации которого бизнес-навыкам бесплатно обучили более 1500 человек. Большую часть участников тренингов составили женщины, поэтому организаторы решили создать обучающую программу специально для них. В 2019 году ПРООН в Беларуси и специалисты по применению поведенческих методов провели исследование и выяснили, что основная причина, по которой женщины не идут в бизнес, - неуверенность в собственных силах.

"За два года работы с начинающими предпринимателями мы увидели, за какой именно информацией участники приходят на наши мероприятия. Большинство женщин хотят получить мотивацию и убедиться в том, у женщин в Беларуси есть такие же возможности создать успешный бизнес, как и у мужчин. При разработке программы женской бизнес-школы мы учитывали эти потребности и привлекли экспертов, на собственном опыте знающих, какие трудности возникают у женщин, решившихся на создание своего дела", - отметила руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская.

В программу обучения бизнес-школы для женщин входят восемь блоков. В них ответят на вопросы, с которыми сталкиваются бизнесвумен на старте создания своего дела: как выбрать правильную идею для бизнеса, где найти стартовый капитал, какую стратегию продвижения выбрать и как выстраивать рабочие процессы, чтобы бизнес был эффективным и приносил прибыль. Организаторы отмечают, что полученная информация будет полезна как для тех, кто только собирается стать предпринимателем, так и для тех, кто уже сделал первые шаги в бизнесе.

Мероприятие в Горках пройдет в центре поддержки предпринимателей - одном из шести бизнес-инкубаторов, созданных по проекту "Малые города". Помимо проведения бесплатных бизнес-семинаров центр предлагает профессиональные консультации, современное пространство для коворкинга и помощь в развитии стартапов.-0-