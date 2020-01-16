Бесплатная бизнес-школа по агроэкотуризму пройдет в Мстиславле

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском центре поддержки предпринимательства с 25 января по 12 февраля пройдет обучающий курс по созданию бизнеса в сфере агроэкотуризма, сообщили БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.

Мероприятие организовано по проекту ПРООН и Минэкономики "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") при финансовой поддержке Российской Федерации. "За две недели участники бизнес-школы смогут пройти обучение по трем направлениям: управление финансами и поиск источников финансирования для бизнеса, маркетинг и увеличение продаж, а также инновации в сфере агроэкотуризма. Выбрать можно как все три модуля, так и только те, которые интересны слушателям. Тренинги будут вести приглашенные эксперты-практики в сфере предпринимательства, агроэкотуризма и управления финансами", - пояснила руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская.

Обучение на курсе бесплатное, всем желающим надо лишь пройти регистрацию по ссылке https://clc.to/ghX0nw. Причем запланированная серия семинаров - это только одна из составляющих обучения в бизнес-школе. Наиболее активные и вовлеченные студенты отправятся на практическую стажировку в одну из успешных усадеб Беларуси для обмена опытом и изучения процессов управления агротуристическим делом изнутри. Кроме того, эксперты школы проведут экспресс-аудит бизнеса участников и дадут письменные рекомендации по повышению их эффективности и увеличению прибыли.

Обучение в бизнес-школе будет проводиться на базе Мстиславского центра поддержки предпринимательства - одного из шести аналогичных учреждений, созданных проектом "Малые города". При разработке программы работы каждого центра учитывались специфика рынка, интересы местного населения и потенциальные направления развития малого бизнеса в регионе. В результате было решено, что наиболее перспективной сферой для предпринимательства в Мстиславле может стать именно туризм. А проведение здесь первой бизнес-школы, направленной исключительно на будущих и уже действующих владельцев агроусадеб, - еще один шаг проекта "Малые города" в раскрытии туристического потенциала региона.

Весной прошлого года состоялась презентация разработанного по проекту интерактивного туристического маршрута по Мстиславскому району. Это открывает местным владельцам малого бизнеса и ремесленникам дополнительный источник дохода через оказание услуг приезжающим в город туристам. "Мстиславский регион богат на памятники архитектуры и истории, ради которых сюда регулярно приезжают экскурсионные группы со всей Беларуси и России. Мы хотим помочь местным жителям использовать эти возможности для развития собственного бизнеса. Эксперты расскажут, как создать агроусадьбу, которая будет не только соответствовать современным стандартам обслуживания, но и привлекать туристов уникальными "фишками", отражающими местный колорит. Развитие сферы агроэкотуризма даст толчок в увеличении доли малого бизнеса на Мстиславщине, а значит, и росту экономики всего региона", - заключила Марина Калиновская.-0-