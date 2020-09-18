Бесплатная ловля разрешена на одном из крупнейших озер Беларуси

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Лукомльское в Чашникском районе перешло в фонд запаса рыболовных угодий, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Витебский облисполком расторгнул договор аренды рыболовных угодий с ООО "ТерраФиш". Озеро Лукомльское перешло в фонд запаса рыболовных угодий. "В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, любительская ловля в угодьях, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, осуществляется разрешенными орудиями и способами бесплатно", - отметил Вячеслав Солдатов.

Лукомольское озеро является четвертым по площади (37,71 кв.км) и вторым по объему воды в Беларуси. Озеро богато на различные виды рыб. На одном из его берегов находится Лукомльская ГРЭС.

В марте этого года в Витебской области также разрешили бесплатно рыбачить на озерах Плав и Лосвидо (Городокский район).-0-