Бесплатная велошкола для взрослых и детей стартует в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское велосипедное общество запускает шестой сезон велошколы для взрослых и детей от 10 лет, сообщили БЕЛТА организаторы.

Всех желающих научиться ездить на велосипеде приглашают на дни открытых дверей 13 и 20 июня в 18.00 к фонтану в парке им. Я.Купалы. Самые смелые смогут сразу приступить к занятиям, остальные - узнать о работе велошколы и записаться на урок в удобное время.

Посещать велошколу можно даже без собственного велосипеда. Несмотря на то что в этом сезоне принимают учеников и учениц старше 10 лет, родители малышей также могут посетить занятия, во время которых инструкторы объяснят им, как обучать своих детей самостоятельно.

Школа будет работать два раза в неделю: по средам и четвергам с 18.00 до 20.00 у фонтана в парке им. Я.Купалы. Организаторы уверяют, что за сезон все желающие успеют научиться ездить на велосипеде и разбираться в необходимых правилах дорожного движения. В среднем, чтобы начать уверенно себя чувствовать за рулем велосипеда, требуется от трех до пяти уроков. Планируется, что занятия будут продолжаться при любой погоде до октября.

Обучение бесплатное, нужна только предварительная регистрация. На дни открытых дверей предварительно регистрироваться не требуется. Тех, кто уже умеет кататься, приглашают присоединиться в качестве волонтеров-инструкторов.

Велошкола - это общественный некоммерческий проект Минского велосипедного общества, цель которого - дать людям возможность с нуля научиться кататься на велосипеде. Проект развивается в Минске с 2014 года. С 2017 года велошкола финансово поддерживается Европейским союзом в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси". В прошлом году выпускниками велошколы стали 150 минчан.-0-