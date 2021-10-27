Бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты, ВИЧ и сифилис можно пройти в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатное и анонимное экспресс-тестирование по крови на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис можно пройти в Минске. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Акция продлится в течение нескольких недель - с 28 октября по 3 декабря 2021 года. Экспресс-тестирование можно пройти в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Минск, ул.Клары Цеткин, 4, процедурный кабинет №301, 3 этаж). Следует обращаться в будние дни с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 15.00. Результат тестирования будет готов через 15-20 минут.

Граждане, записавшиеся по телефону, тестируются вне очереди. Предварительно можно записаться по телефону +375 17 258 22 68.-0-