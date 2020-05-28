Бесплатное консультирование семей с детьми организуют в Минске 1 июня

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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День бесплатного консультирования семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, проведут в Минске 1 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.
Акция посвящена Дню защиты детей и Дню отца. Бесплатные консультации предоставят нотариусы в формате прямых телефонных линий с 11.00 до 13.00.
Управление юстиции на регулярной основе организует для населения подобные акции по случаю государственных и других праздников. Такие мероприятия позволяют минчанам получить необходимые сведения правовой тематики в доступной форме.-0-