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Бесплатные экскурсии и квест проведут 13-14 июля в фестивальном Витебске

Регионы 10.07.2019 | 15:11
Витебск. Фото из архива
Витебск. Фото из архива

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске с 13 по 14 июля пройдет акция "Любимому городу посвящается…". Гостей и жителей областного центра приглашают на бесплатные экскурсии по городу и квест, сообщили БЕЛТА организаторы.

Во время акции студенты исторического факультета Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова и учащиеся объединения по интересам "Юный экскурсовод" областного дворца детей и молодежи проведут бесплатные пешеходные экскурсии. Среди них - "Кстовская, Плоская и Остро-Спасская. По Витебским горам" (сбор возле главного корпуса Витебской академии ветеринарной медицины по ул.1-я Доватора, 7/11 в 13.00), "Большая история маленьких улиц" (сбор в 16.00 возле памятника героям Отечественной войны 1812 года по ул. Советской), "От Вокзальной до Кирова" (сбор возле фонтана на Привокзальной площади в 10.00), "Взгорская слобода" (сбор в 14.30 возле памятника Ленину на площади его имени), "Литературный Витебск. Хоттабыч и Дубровский" (сбор в 11.30 возле Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа).

Кроме того, гости и жители города смогут принять участие в бесплатном городском квесте и самостоятельно разгадать тайны фестивального Витебска. Задания можно получить в туристическом информационном центре возле ратуши.

Акция "Любимому городу посвящается…" проходит ежегодно с 2013 года. Ее реализуют исторический факультет ВГУ имени П.М. Машерова и отдел спорта и туризма Витебского горисполкома при поддержке управления спорта и туризма облисполкома. С этого года к акции подключились учащиеся объединения по интересам "Юный экскурсовод" областного дворца детей и молодежи.-0-

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акция, бесплатно, Витебск
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