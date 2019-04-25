Бесплатные юридические консультации для молодоженов проведут в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в честь 100-летия органов юстиции Беларуси пройдут акции по бесплатному консультированию молодоженов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.
Каждый четвертый вторник месяца на протяжении 2019 года те, кто подает заявление на регистрацию брака, смогут получить консультацию адвокатов юридической консультации №2 Центрального района Минска по вопросам брачно-семейного законодательства во Дворце гражданских обрядов по ул. Коммунистической. Время проведения мероприятия можно будет узнать накануне акции на сайте главного управления юстиции Мингорисполкома.
Первая консультация состоялась 22 апреля. С 11.00 до 13.00 ответы на свои вопросы получили 10 пар. В основном молодоженов волновала тема брачного договора.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.35 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.111 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.253 BYN
|3.267 BYN