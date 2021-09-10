Бесплатные консультации нотариусов пройдут 15 сентября в библиотеках Гродненской области

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Гродненского нотариального округа 15 сентября проведут бесплатное консультирование всех категорий граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Благотворительная акция, проводимая Гродненской областной нотариальной палатой совместно с областной научной библиотекой имени Е.Ф.Карского, приурочена ко Дню библиотек в Беларуси.

Нотариусы проконсультируют в библиотеке имени Е.Ф.Карского (Гродно, ул.Карбышева, 17), Гродненской городской библиотеке №10 (Гродно, ул.Пестрака, 36), Дятловской районной библиотеке (Гродненская область, Дятлово, ул.Чапаева, 18), Лидской районной библиотеке имени Я.Купалы (Гродненская область, Лида, ул.Ленинская, 10), Островецкой районной библиотеке (Гродненская область, Островец, пр.Энергетиков, 2), Ошмянской районной библиотеке (Гродненская область, Ошмяны, ул.Советская, 19/2), Сморгонской районной библиотеке (Гродненская область, Сморгонь, ул.Танкистов, 6), Щучинской районной библиотеке имени Тетки (Гродненская область, Щучин, ул.Ленина, 50).

Любой желающий с 12.00 до 14.00 сможет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей, договоров дарения, купли-продажи недвижимого и иного имущества, брачных договоров. Принимать граждан будут в порядке очереди.-0-