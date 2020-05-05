Бесплатные консультации по вопросам недвижимости пройдут в Бресте 8 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру 8 мая с 9.00 до 11.00 проведет бесплатные консультации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Граждане, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и госрегистрацией недвижимого имущества, выполнением землеустроительных работ и оценки. Номера телефонов, по которым будет проводиться консультация, размещены на сайте агентства.

Проведение бесплатных консультаций приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы.-0-