Бесплатные консультации по вопросам недвижимости пройдут в Гродно 7 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру 7 мая с 9.00 до 13.00 проведет бесплатные консультации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Граждане, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и госрегистрацией недвижимого имущества, выполнением землеустроительных работ и оценки. Номера телефонов, по которым будет проводиться консультация, размещены на сайте агентства в разделе "О предприятии".

Проведение бесплатных консультаций приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы.

В агентстве также напоминают, что по 31 декабря 2020 года для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проводится акция. Стоимость услуг, оказанных предприятием в отношении принадлежащего или приобретаемого ветеранами имущества, составит 10% (за исключением административных процедур). При необходимости специалисты готовы выехать на дом с соблюдением надлежащих санитарно-эпидемиологических мер безопасности.-0-