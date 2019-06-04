Бесплатные контейнеры для мусора получат жильцы частного сектора трех районов Минска

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное предприятие "Ремондис Минск" на безвозмездной основе установит пластиковые контейнеры евростандарта в 5 тыс. домохозяйств частного сектора Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов столицы, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Работа проводится согласно решению городской мэрии для улучшения санитарного состояния и наведения порядка на придомовых территориях Минска. Около 1,5 тыс. контейнеров планируется установить к началу II Европейских игр в самом густонаселенном районе - Фрунзенском. А в целом домохозяйства всех трех районов получат контейнеры по 120 л в индивидуальное пользование к 1 сентября.

Установка производится совместно с представителями ЖКХ районов. Предприятие полностью берет на себя транспортные и иные расходы, связанные с доставкой и раздачей контейнеров населению. Общий объем инвестиций составит более 200 тыс. евро.

Жители частного сектора проинформированы о планируемой работе. Если случится, что дважды представители компании не смогут передать контейнер по причине отсутствия хозяина дома в указанное в объявлении время, домовладелец сможет приехать в "Ремондис Минск" и бесплатно его забрать.

В дальнейшем компания будет вывозить из частного сектора только те отходы, которые собраны в пластиковый контейнер.-0-