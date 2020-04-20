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20 апреля 2020, 16:29

Бесплатные обеды для медиков готовит агрокомбинат "Заря" Могилевского района

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20 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района готовит по 100 комплексных обедов в день для медицинского персонала Могилевской больницы №1, перепрофилированной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель генерального директора по качеству акционерного общества Татьяна Дьякова.

Инициатором доброго дела выступила гендиректор хозяйства Екатерина Заровская. Работники идею поддержали сразу. В этой непростой эпидемиологической ситуации каждый должен проявить гражданскую позицию и внести свою посильную лепту в общее дело, уверены в агрокомбинате.

"Работники кухни с 7 утра уже на ногах, ведь обеды нужно приготовить в срок - к 13.00 врачи после очередной смены должны сесть за стол. Каждый раз меню у нас новое. В комплекс входит первое, второе, салат и сладкая выпечка. Все сытно, вкусно и полезно", - рассказала Татьяна Дьякова. Например, сегодня повара агрокомбината приготовили картофельный суп с грибами, салат из капусты, плов, ароматную булочку к чаю и сковородник. Все блюда запакованы в одноразовую посуду: хозяйство приобрело для этих целей специальные ланч-боксы, которые держат тепло, ложки, вилки и стаканчики.

Договор с учреждением здравоохранения на оказание безвозмездной помощи по приготовлению горячих обедов заключен на месяц. Однако поддержка работников больницы продолжится на протяжении всего периода подъема заболеваемости.

"В сложившейся эпидемиологической ситуации медицинские работники днюют и ночуют на своих дежурствах ради благополучия всего общества, - подчеркнула собеседница. - По сравнению с тем, что они испытывают на передовой, наш вклад малый. Уверена, если у человека, предприятия или организации есть хоть малая возможность поддержать наших медиков - они должны это сделать. Даже небольшой вклад в общее дело позволит переломить ситуацию с заболеваемостью и одержать победу над вирусом".

Помимо медиков в столовой агрокомбината ежедневно кормят и своих работников, которые активно трудятся на весенних полевых работах и строительных объектах хозяйства. Получается, что нагрузка на поваров возросла вдвое: за день нужно приготовить до 220 порций. Тем не менее, люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

ЗАО "Агрокомбинат "Заря" является одним из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Могилевской области. Среди основных видов деятельности хозяйства - производство и переработка сельскохозяйственной продукции, мяса птицы, кормов, свиноводство и др. Организация насчитывает большую товаропроводящую сеть и практически ежегодно выходит в лидеры трудовых соревнований.-0-

Фото Олега Фойницкого

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