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23 апреля 2020, 15:06

Бесплатные обеды медикам стали готовить филиалы "Витебскэнерго"

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23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики Витебской области решили поддержать медиков, спасающих жизни людей в больницах региона, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

В Витебске и Орше в филиалах предприятия, где есть столовые, стали готовить комплексные обеды для медицинского персонала учреждений здравоохранения, перепрофилированных сейчас для лечения пациентов с COVID-19. Бесплатное горячее питание организовано филиалами "Центр физкультурно-оздоровительной работы" (Витебск) и "Тепличный" (Орша).

"Первая партия обедов была отправлена 22 апреля. Меню разнообразное, готовые блюда упаковываются в специальные ланч-боксы и к определенному времени отвозятся медикам. Ежедневно в учреждения здравоохранения энергетики безвозмездно будут доставлять 200 комплексных обедов для медицинского персонала", - отметили в "Витебсэнерго".

Кроме того, многотысячный коллектив Витебской энергосистемы организовал сбор средств, которые направят на счета медучреждений области.-0-

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