Бесплатный безлимитный интернет стал доступен студентам в двух общежитиях БНТУ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный безлимитный доступ в интернет открыт проживающим в общежитиях №6 и №17 Белорусского национального технического университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В сложившейся эпидситуации образовательный процесс в БНТУ проходит онлайн, в основном он построен на применении платформы Microsoft Teams. Одним из важных условий эффективного взаимодействия преподавателей и студентов при обучении является качественное подключение к интернету. Уже с 1 мая все проживающие в общежитиях №6 и №17 БНТУ смогли получить бесплатный безлимитный доступ в интернет от провайдера "Космос ТВ", - рассказал проректор по учебной работе Юрий Николайчик. Безлимитный доступ безвозмездно предоставлен минимум до 1 августа.

В БНТУ напомнили, что 26 апреля около 80 студентов вуза с положительным тестом на коронавирус были заселены в общежитие №17 на Борисовском тракте. Заболевание у ребят протекает в легкой форме, поэтому до выздоровления они изолированы в блоках. "Руководство машиностроительного факультета вуза решило поддержать их в это непростое время. Студенты ограничены в передвижениях и выходить даже в коридор не могут, не говоря уже о том, чтобы пойти в магазин или буфет. Сотрудники факультета узнали у ребят, в чем они нуждаются (лекарствах, средствах личной гигиены, фруктах), и на безвозмездной основе закупили и отправили это студентам в общежитие, - отметили в пресс-службе. - К слову, 28 апреля факультет передал студентам продукты".-0-