Бесплатный мастер-класс по оздоровительной гимнастике проведут в минском парке

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный мастер-класс по оздоровительной гимнастике состоится 17 августа в парке имени 900-летия города Минска, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

"Чтобы иметь подтянутую фигуру и просто прекрасно себя чувствовать изо дня в день, не обязательно посещать тренажерный зал. Занятия оздоровительной гимнастикой на открытом воздухе могут стать отличной альтернативой. Именно это мы и хотим показать на мастер-классе", - отметили организаторы из ГУ "ЦФОР Заводского района Минска".

В центре физкультурно-оздоровительной работы более 100 человек занимаются именно таким образом - на улице. Учреждение предлагает занятия оздоровительной гимнастикой, в том числе для пожилых, поездки на велосипедах по живописной местности и т.д. На занятиях с людьми преклонного возраста тренера центра и медицинские работники тщательно наблюдают за ними, чтобы они не получили какой-либо травмы, на месте могли узнать состояние своего давления.

"И в целом такие занятия позволяют не только сбросить лишний вес, поправить здоровье после тяжелых трудовых будней, но и восстановить гармонию с собой и природой, они дарят радость и чувство сопричастности", - добавили организаторы.-0-