Бесплатный Wi-Fi появился в витебских автобусах

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС обеспечил доступ к Wi-Fi в 32 автобусах, которые отправляются из Витебска, теперь их пассажиры могут бесплатно пользоваться интернетом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мобильного оператора.
Автобусы с Wi-Fi курсируют по пригородным и междугородним маршрутам. Бесплатный интернет появился на маршрутах между Витебском и Минском. Оставаться онлайн можно во время поездки из областного центра в Лепель, Глубокое, Россоны, Ушачи, Поставы, Браслав, Чашники, Новополоцк и Новолукомль.
Автобусы с Wi-Fi выезжают также с автовокзалов Новополоцка, Орши, Глубокого и Браслава. В частности, пользоваться интернетом можно в автобусах из Орши в Витебск, Новополоцк, Лепель, Горки, Ореховск и Шибеки.
Бесплатный Wi-Fi доступен любому пассажиру автобуса. Нужно лишь пройти идентификацию: ввести номер мобильного телефона на портале авторизации. В ответ придет SMS с кодом, который надо указать при подключении. Сеть настроена таким образом, чтобы интернетом могли комфортно пользоваться все пассажиры. Заказчиком организации Wi-Fi в автобусах выступил "Витебскоблавтотранс".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN