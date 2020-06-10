Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне 2020 года опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет будет осуществляться на одном из трамвайных маршрутов Минска. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В перспективе к проекту планируют присоединить все виды общественного транспорта столицы.

"Новшество будет полезно не только для пассажиров. Wi-Fi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона", - отметили в столичной мэрии.

Проект является результатом успешного государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять доступ к беспроводному интернету бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.-0-