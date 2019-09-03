Без документов и маркировки: санэпидслужба Минской области выявила нарушения продажи фруктов и овощей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минской области в течение августа тщательно отслеживала, как реализуется свежая плодоовощная продукция и бахчевые культуры. Только за последнюю неделю почти в половине случаев были выявлены нарушения, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре эпидемиологии и общественного здоровья.

С 22 по 30 августа специалисты центров гигиены и эпидемиологии Минской области провели 185 надзорных мероприятий (в форме мониторинга и мероприятий технического характера) в отношении объектов, торгующих свежей плодоовощной продукцией и бахчевыми. Различные нарушения выявлены в 79 (42,7%) из них. Так, в большинстве случаев фрукты и овощи продавались без документов, подтверждающих качество и безопасность. Отсутствовала маркировка или полная информация о товаре, нарушались сроки годности или хранения. Вопросы были и к санитарному состоянию территории, помещений, оборудования.

За нарушения санитарных правил и норм были составлены три протокола об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила Br102 тыс. Выдано 59 предписаний и рекомендаций по устранению нарушений, три предложения о приостановлении деятельности объектов до устранения нарушений, 35 предписаний об изъятии из обращения (запрещении реализации) почти 2 т продукции негарантированного качества. С целью принятия дополнительных мер реагирования по компетенции направлены три информации в местные органы исполнительной власти.

Санэпидслужба Минской области напоминает: приобретая арбузы и дыни, следует обращать внимание на условия реализации такой продукции. Зачастую, чтобы убедить покупателя в спелости плода, продавцы предлагают его надрезать, нарушая тем самым санитарно-гигиенические условия. Продукция загрязняется, а при ее употреблении можно получить пищевое отравление. По этой причине санитарно-эпидемиологическим законодательством запрещена продажа на объектах мелкорозничной торговой сети дынь и арбузов частями и надрезами, на рынках - в разрезанном виде при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки.

Торговать бахчевыми разрешено в санкционированных местах: на рынках, в продовольственных магазинах, с торговых лотков, оборудованных навесами палатках.-0-