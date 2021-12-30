Без фейерверка, но с хорошим настроением: программа для минчан в новогоднюю ночь

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь минчане и гости столицы смогут весело, с музыкой и подарками встретить праздник на любой из 22 площадок, организованных в каждом районе столицы. Главные гулянья, как рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, развернутся у Дворца спорта.

"Центральной городской площадкой в новогоднюю ночь станет ярмарка в районе Дворца спорта. Здесь будет очень красивый комплекс сцены - как арт-объект в виде снежинки, которая будет светиться и дарить музыку. В ночь с 31 декабря на 1 января с концертной программой "Шкатулка желаний" здесь выступят популярные артисты белорусской эстрады Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Тео, Ольга Рыжикова и другие, а также замечательные кавер-бэнды. Вечером 1 января на этой же площадке ждем группу "Дрозды", молодых артистов и крутых диджеев, - рассказал Виталий Брель. - А в Верхнем городе сценическая площадка превратится в елку-космолет, светящийся огнями".

7 января возле Дворца спорта состоится рождественская концертная программа "Свет рождественской звезды".

Виталий Брель добавил, что в этом году городские власти решили отказаться от привычных новогодних фейерверков. "Но, думаю, это не главное. Мы постараемся создать отличное настроение вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будут интерактивы и конкурсы с подарками, любимые хиты в исполнении кавер-бэндов. Так что всех приглашаем", - заключил он.-0-