Без прав и техосмотра: в Гродненской области во время "Фильтра" ГАИ выявила 150 нарушений

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на дорогах провели акцию "Фильтр". Выявлено более 150 нарушений, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Суть "Фильтра" в том, что на определенном участке дороги проверке подвергаются все транспортные средства. Такую комплексную проверку участников движения сотрудники ГАИ провели 30 и 31 января в областном центре, а также на территории Лидского, Слонимского, Волковысского, Новогрудского и Сморгонского районов.

"В результате было выявлено более 150 административных правонарушений", - рассказали в ГАИ.

Самым массовым нарушением стало отсутствие техосмотра (93 факта). Некоторые из участников движения забыли пристегнуться, также были выявлены нарушения правил перевозки детей. Пятеро водителей вовсе сели за руль без прав.-0-