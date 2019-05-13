Бездействие директора предприятия в Сморгонском районе привело к порче доильных роботов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проверке ПКУП "Совхоз Сморгонский" работники Лидской межрайонной финансовой милиции и Лидского межрайонного комитета государственного контроля выявили факты бесхозяйственности и нанесения значительного ущерба предприятию из-за бездействия должностных лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Так, в 2008-2009 годах на ПКУП "Совхоз Сморгонский" была построена молочно-товарная ферма на 1 тыс. ското-мест. На реализацию проекта направлено более Br2,4 млн кредитных ресурсов и Br260 тыс. из республиканского бюджета.

В 2009 году молочно-товарный комплекс приступил к работе. Однако через несколько лет доильные роботы стали один за другим выходить из строя. Далее, в 2013-2016 годах, руководитель совхоза при попустительстве должностных лиц райисполкома не обеспечил эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание молочно-товарного комплекса. Дорогостоящее роботизированное доильное оборудование так и не было отремонтировано. Из-за этого в дальнейшем его уже невозможно было использовать. В итоге предприятию нанесен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту Лидским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.425 УК (бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия).-0-