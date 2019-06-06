Бездействие руководителя совхоза в Свислочском районе повлекло неисправность доильного оборудования

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесхозяйственность и бездействие исполняющего обязанности директора сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз "Вердомичи" в Свислочском районе повлекли неисправность и разукомлектование роботизированного доильного оборудования. Этот факт выявили работники Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области во время проверки, сообщили БЕЛТА в КГК.

Шесть доильных роботизированных установок "Астронавт А3 некст" (Нидерланды) были установлены в 2012 году на молочно-товарном комплексе "Доброволя" по Республиканской программе развития молочной отрасли.

В отличие от своих предшественников, которые периодически организовывали ремонт доильных установок, и.о. директора совхоза с июля по сентябрь 2018 года не принял мер по обеспечению эффективной эксплуатации и регламентированного технического обслуживания оборудования. Как следствие, надои и качество молока снизились. Оборудование вышло из строя и было частично разукомлектовано, эксплуатировать его дальше невозможно. Молочное стадо пришлось перевести на другие фермы.

Между тем совхоз еще не рассчитался по кредиту за доильные роботизированные установки (на начало мая текущего года остаток кредитной задолженности составлял около Br400 тыс., просроченные проценты - почти Br23,7 тыс.).

В отношении экс-руководителя совхоза возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.425 УК по факту бездействия, которое повлекло наступление тяжких последствий в виде ущерба предприятию в особо крупном размере.-0-