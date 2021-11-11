Беженка из лагеря на границе: мы идем в Германию или Великобританию за работой

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из Ирака идут в Западную Европу, чтобы работать: у них на родине возможностей для этого нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали мигранты из стихийного лагеря на линии польской границы.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы.

"Мы идем в Германию или Великобританию, чтобы найти работу. В Курдистане у нас нет работы, оставаться там небезопасно", - рассказывает одна из беженок. По ее словам, их родина богата нефтью и газом, но сами курды от этого ничего не получают.

"Сейчас мы мучаемся от холода. Особенно жалко детей. Многие из них совсем маленькие, не хватает молока. Они болеют, им нужен доктор", - рассказывает женщина. Она подчеркивает, что они просто хотят пересечь границу, польская сторона их не пропускает.

Мужчина просит сообщить о происходящем в ООН. "Пусть они приедут с польской стороны и посмотрят на происходящее. Может быть, тогда нас пропустят", - говорит он. Мужчина жалуется на холод и боится нехватки продовольствия в лагере. При этом он благодарит белорусов за помощь: в лагерь постоянно подвозят воду. Доставлялись и гуманитарные грузы с продовольствием и теплыми вещами.

Четвертый день в лагере проходит спокойно. Рядом с палатками вырастают и самодельные шалаши и даже импровизированные хижины. Беженцы возвращаться на родину или оставаться в Беларуси не хотят. Они надеются попасть в Евросоюз.-0-

Фото Леонида Щеглова