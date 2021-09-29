Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гумпомощь от БСЖ

29 сентября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Беженцам из Афганистана, находящимся на линии белорусско-польской границы, передали гуманитарную помощь от Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

На линии белорусско-польской границы на участке заставы "Русаки" с 18 августа находятся 32 беженца из Афганистана. Сегодня представители Белорусского союза женщин и Красного Креста передали им теплые вещи, одеяла, подушки, продукты питания, санитарно-гигиенические наборы.

"Мы не можем оставаться безучастными к ситуации. Буквально у нашей границы на польской территории происходит эскалация конфликта с мигрантами. Эти люди поверили обещаниям о красивой жизни на Западе, они шли в эти, как им казалось, гостеприимные страны. Но далее доброй и гостеприимной оказалась лишь Беларусь", - отметила член президиума Белорусского союза женщин, депутат Палаты представителей Лилия Ананич. Она подчеркнула, что БСЖ не мог остаться в стороне. Гуманитарная миссия направлена, по ее словам, и на привлечение внимания к проблеме правозащитных, общественных организаций.

Беженцы поблагодарили за оказанную им помощь. "Вы буквально спасли наши жизни. Очень тяжелые условия, холодно, мы болеем, в том числе и из-за неправильного питания. Постоянный стресс и от состояния безысходности", - рассказал один из афганцев. Он подчеркнул, что все беженцы хотят просто жить - учиться, работать, но Европа так и не захотела принять их.

Как сообщалось, 18 августа к участку пограничной заставы "Русаки" польские правоохранители доставили группу беженцев. Была также предпринята попытка насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. Беженцы - 32 гражданина Афганистана, из них 5 женщин - открыто заявили представителям польской власти о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу в Беларусь. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. Польская сторона, как сообщили в Госпогранкомитете, пытается исказить реальную картину происходящего и не допускает к лагерю представителей международных и правозащитных организаций, а также СМИ.-0-

Фото Леонида Щеглова