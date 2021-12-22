"Безопасная дорога к новогодней елке": ГАИ Гомельской области проводит профилактическую акцию

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гомельской области с 21 декабря по 21 января проводят профилактическое мероприятие "Безопасная дорога к новогодней елке", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"К сожалению, факты, когда водители детских автобусов нарушают правила дорожного движения и требования нормативно-правовых актов, все же есть. Во время акции правоохранители уделят особое внимание тому, как перевозят на автобусах детей", - сказали в отделении по агитации и пропаганде. Стражи дорог проверят техническое состояние транспорта, наличие допуска к участию в движении, документы у водителей, их физическое состояние.

Госавтоинспекторы напомнили, что п.179 ПДД определено: при перевозке групп детей в автобусе у каждого ребенка должно быть отдельное посадочное место, а в салоне - не менее одного совершеннолетнего сопровождающего на 20 детей. На автобусе спереди и сзади устанавливается опознавательный знак "Перевозка детей". На транспорте независимо от времени суток должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Запрещено перевозить детей с 23.00 до 5.00 (исключение - подвоз к или из железнодорожных вокзалов, аэропортов), а также в условиях недостаточной видимости.

Акция "Безопасная дорога к новогодней елке" нацелена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Ее актуальность продиктована приближением зимних каникул, когда дети все чаще будут ездить на праздники.-0-