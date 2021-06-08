"Безопасное лето": в могилевском парке Подниколье заработали интерактивные площадки

8 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Квесты, игры, спортивные и творческие площадки - все это подготовили для жителей города учреждения дополнительного образования Могилева совместно с представителями МЧС, ГАИ УВД Могилевского горисполкома, Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии и другими учреждениями города. Интерактивные площадки расположились в городском парке Подниколье, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила главный специалист управления по образованию Могилевского горисполкома Лилия Ковалева, такая форма работы - новинка для города. "В этом году впервые в парке Подниколье будут работать интерактивные площадки. Ежедневно для участников будут проходить различные квесты, игры, спортивные и творческие соревнования. Кроме этого, в парке пройдет акция "Безопасное лето". Ее участники смогут получить здесь тематические буклеты и листовки, узнать больше о правилах безопасного поведения и проверить свои знания в викторинах и конкурсах, - отметила Лилия Ковалева. - Также здесь пройдет правовой марафон "Имею право, но обязан". Во время работы интерактивных площадок состоится презентация экскурсионных маршрутов в рамках областного проекта #Мая_Зямля_Прыдняпроўе, по маршрутам городского проекта "Дорогами добра и красоты", квест-игра "Я знаю" и многое другое".

Сегодня в парке Подниколье интерактивную площадку организовало ГУДО "Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность" г.Могилева".

"Первые две недели июня наше учреждение будет организовывать для больших и маленьких могилевчан интересный досуг. Мы подготовили разнообразные игры, которые связаны с интеллектуальным и изобразительным творчеством. Также будут спортивные и подвижные игры, - рассказал методист многопрофильного центра Олег Слесарев. - Сегодня у нас проходит квест-игра "Я могу". Она посвящена областному проекту #Мая_Зямля_Прыдняпроўе. Участникам квеста нужно пройти четыре станции: на каждой выполнить различное задание. Оно может быть связано с какой-то творческой деятельностью, это могут быть интеллектуальные вопросы, спортивные минутки. За каждый пройденный этап они получат часть пазла, который в конце смогут собрать в картинку".

Как отметил Олег Слесарев, ребятам нравится такой отдых, многие приходят по несколько раз. "Продуманы активности не только для детей, но и их родителей. Для нас важно разнообразить летний отдых горожан. Самое главное - это создать позитивный настрой у детей, добавить в их каникулы что-то полезное и интересное", - подчеркнул он.

С 14 по 16 июня интерактивные развлечения для маленьких горожан проведет ГУДО "Центр творчества детей и молодежи "Родничок" г.Могилева". В их программе: игры и развлечения, семейная спортивная площадка, квест-игра "Волшебные места моей Родины" и другое.

Интерактивные площадки в могилевском парке будут работать на протяжении всего лета с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.-0-