Безопасность детей и карта безбарьерной среды - хакатон социальных проектов пройдет в Гомеле

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый хакатон EPAM Engineering Jam, сфокусированный на социальной проблематике, пройдет в Гомеле 25-26 января. Аспекты будущих соцпроектов обсудили сегодня на встрече председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и руководитель гомельского филиала EPAM Сергей Агеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

С идеей провести хакатон представители гомельского офиса ЕРАМ обратились в облисполком, инициативу руководство региона поддержало, а также определило проблемное поле. "Помимо участия в бизнесе наших заказчиков, мы хотим участвовать в жизни нашего города, региона, приносить пользу тому месту, где живем", - объяснил позицию Сергей Агеенко.

Марафон программирования соберет на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины не только сотрудников EPAM, но и представителей других IT-компаний, а также студентов. В течение двух дней участникам предстоит генерировать идеи по шести направлениям. В частности, команды будут работать над проектами, связанными с безопасностью детей вблизи дорог, созданием карты безбарьерной среды города для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Сергей Агеенко пояснил, что идея Engineering Jam родилась у сотрудников EPAM больше года назад, первые три хакатона прошли в Минске, и многие идеи получили поддержку, дальнейшее развитие и полноценную реализацию.

Губернатор выразил уверенность, что такой марафон позволит внедрить в регионе ряд социальных нововведений. Он убежден, что потенциал сотрудников IT-компаний, которые готовы постоянно обучаться, конструктивно, объемно, оперативно внедрять новые продукты, следует учитывать при решении вопросов по безопасности дорожного движения, работы скорой помощи и других.

Геннадий Соловей считает важным широко транслировать опыт гомельского филиала EPAM по обучению детей IT-технологиям. "Для детей сотрудников мы организуем бесплатное обучение основам программирования с пятилетнего возраста. В прошлом году мы приглашали ребят из программы UNHCR (детей из семей беженцев). Да, пока это довольно узкий круг. Но мы обкатываем программы и можем этим поделиться, в том числе инвестировать в подготовку преподавателей", - поддержал идею Сергей Агеенко.

На встрече речь шла и о перспективах привлечения представителей иностранного бизнеса в регион. "В целом 95% проектов, разрабатываемых компанией в Гомеле, приходятся на Западную Европу и США с очень сильным фокусом на Великобританию и Ирландию. Оставшиеся 5% - на СНГ, азиатский рынок", - отметил руководитель гомельского филиала. Самая крупная в структуре партнеров офиса - индустрия путешествий. К им специалистам с заказами обращаются владельцы отельных бизнесов, крупные агрегаторы авиаперевозчиков. "Мы посчитали, что за год по всему миру через программное обеспечение, созданное в ом филиале, было куплено 1,5 млрд билетов", - сказал Сергей Агеенко. В числе крупных заказчиков он также назвал компании, работающие с системами продажи билетов на спортивные, развлекательные мероприятия.

Сейчас офис сориентирован в большей степени на бизнес-применение. "Мы всегда стараемся следовать новым технологиям. В последние годы наблюдается такая тенденция, что мы открываем по одному-два новых технологических направлений. В последнее время у филиала появились заказчики в сфере страхования (Западная Европа), нефтегазовой промышленности (США)", - уточнил руководитель филиала.

"Цель не только удовлетворить спрос клиентов. Наши специалисты хотят развиваться, пробовать что-то новое, и для них это возможность расти профессионально и приносить пользу себе, нашим заказчикам, компании", - добавил он.

Обсудили и вопросы, решение которых позволило бы привести в регион еще больше представителей иностранного бизнеса. "Наши клиенты очень положительно оценили введение в стране безвизового режима. Однако большему их притоку в регион способствовало бы придание ому аэропорту статуса международного", - сказал Сергей Агеенко. Помимо этого, он считает важным разработать путеводитель по городу с указанием объектов культуры и сферы услуг на английском и других языках, развивать инфраструктуру премиум-класса.

Гомельский офис является самым крупным из региональных компаний EPAM. Он начал свою работу в октябре 2000 года. В филиале чуть более 900 сотрудников, к концу года ожидают не менее тысячи.-0-