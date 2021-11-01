"Безопасные каникулы" в Витебской области: особое внимание уделят детям на гироскутерах и самокатах

1 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области стартовала профилактическая акция "Безопасные каникулы", во время которой инспекторы ГАИ особое внимание уделят детям, управляющим велосипедами и электротранспортом - гироскутерами, самокатами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

"За 10 месяцев в Витебской области в ДТП были ранены 32 ребенка, четверо погибли - один пешеход и трое пассажиров автомобилей. В числе 32 пострадавших были пешеходы, водители велосипедов и другого транспорта. Для предотвращения травматизма на дорогах сотрудники ДПС с 1 по 7 ноября усилят контроль на дорогах области за несовершеннолетними водителями. Инспекторы будут разъяснять ребятам правила пользования электротранспортом, расскажут о необходимости соблюдения скоростного режима на тротуарах, как важно уступать дорогу пешеходам и как пересекать проезжую часть на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах", - отметили в УГАИ.

Работники Госавтоинспекции будут следить и за перевозкой несовершеннолетних в автомобилях. Водителям напомнят об условиях перевозки детей в машинах и проверят исправность специальных кресел и удерживающих устройств. Также под пристальным вниманием людей в форме станут пешеходные переходы.

Кроме контролирующих мероприятий Госавтоинспекция будет проводить для ребят профилактические игры в учреждениях образования и в оздоровительных лагерях при школах. Для мальчиков и девочек организуют активные конкурсы и эстафеты на свежем воздухе, где они смогут закрепить теоретические знания по ПДД. В Витебске, например, в некоторых школах устроят демонстрацию спецтехники, расскажут ребятам об устройстве патрульных машин.

В Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи УГАИ проведет для посетителей кружка юных инспекторов дорожного движения уроки безопасности. Работники Госавтоинспекции на тренажерах продемонстрируют, что представляет собой специальное кресло для перевозки детей, как срабатывают ремни безопасности при резком движении автомобиля.

Для районов, где наблюдается рост ДТП, УГАИ проведет онлайн-занятия. В этот раз на прямой связи по видеомосту будут ребята из Полоцкого района.-0-