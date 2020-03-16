16 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработных бобруйчан приглашают на обучение востребованным профессиям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Александр Подберезский.

Сейчас продолжается набор в группы для обучения востребованным на рынке труда профессиям. Среди них: дорожный рабочий, повар, машинист (кочегар) котельной, продавец, слесарь-сантехник, кассир-контролер, маляр-штукатур, электрогазосварщик, электромонтер, швея.

"Эти профессии продолжают пользоваться высоким спросом у работодателей. Получение дополнительной специальности и квалификации повышает возможности человека устроиться на работу. Мы в свою очередь создаем все условия для реализации потенциала наших граждан, помогаем им быть конкурентоспособными на современном рынке труда", - отметил Александр Подберезский.

Также есть свободные места на курсы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" - от теории бухучета до формирования бухгалтерской отчетности в программе "1С". Есть места и на курсе "Предприниматель (индивидуальный)".

"На курсах по предпринимательской деятельности рассказывают об основах бизнес-планирования, научат составлять бизнес-планы, управлять расходами и доходами, правильно заполнять документы. Большая часть слушателей обучающего курса ориентирована на получение субсидии для развития частного бизнеса. Их дипломная работа - бизнес-план, где они подробно расписывают свой будущий проект", - подчеркнул Александр Подберезский.

Форма обучения - дневная, пять дней в неделю. Оно проходит на безвозмездной основе для тех, кто сейчас стоит на бирже труда. Для всех учащихся предусмотрена стипендия. По вопросам профобучения необходимо обратиться в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома по улице Гоголя, 7 (кабинет №31) или по телефонам: 8 (0225) 70-93-34; 72-04-39.-0-