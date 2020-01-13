Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 14-16 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 января, свои вакансии предложат шесть предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 14 января в отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями о трудоустройстве соискателей ознакомят представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО "Минскремстрой" и филиала "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс".

На следующий день всех желающих приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69), где о своих вакансиях расскажут представители ГП "ЖЭУ №2 Советского района г. Минска".

Завершится неделя трудоустройства 16 января в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Вакансии представят КУП "Спецкоммунавтотранс", ГП "Зеленстрой Заводского района г. Минска" и ЗАО "Доброном".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-