Безработных могилевчан приглашают на курсы швеи под гарантию трудоустройства

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработных могилевчан и жителей области приглашают на курсы швеи под гарантию трудоустройства. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Мы предлагаем незанятым гражданам, а также тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, получить востребованную на рынке труда профессию швеи. После курсов профессионального обучения гарантировано стопроцентное трудоустройство в ОАО "Ольса", ОАО "Моготекс", ЗАО "Могилевская швейная фирма "Вяснянка", ООО "ГроссТекс", - отметили в управлении.

По словам специалистов, кроме предложенных вариантов трудоустройства после курсов можно будет найти работу в небольших частных фирмах и в ателье. У получивших новую профессию появится возможность заняться индивидуально-трудовой деятельностью по пошиву постельного белья, кухонных принадлежностей и различных видов одежды. Работники данной специальности могут шить не только одежду, но и обувь, кожгалантерейные аксессуары, автомобильные чехлы и другие вещи.

Для безработных граждан направления на обучение выдаются бесплатно. Во время учебы выплачивается стипендия, есть возможность получить материальную помощь. Иногородним предоставляется общежитие. -0-