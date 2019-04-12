Безработным Минска предложат варианты трудоустройства на мини-ярмарках вакансий 16-18 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре предприятия и одно учреждение Минска на мини-ярмарках вакансий 16-18 апреля предложат безработным варианты трудоустройства, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 16 апреля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими вакансиями безработных ознакомят представители ООО "ПрофРезервГрупп" и унитарного предприятия "Светоприбор" ОО "БелТИЗ".

На 17 апреля запланировано мероприятие в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) с участием представителей ООО "Данипол", ОАО "Амкодор-Белвар".

Завершит неделю трудоустройства в Минске мини-ярмарка вакансий 18 апреля в отделе обслуживания граждан №3. Здесь всех заинтересованных со своими предложениями ознакомят представители ООО "Данипол" и Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Минска.

Все ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей и информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-