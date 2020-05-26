26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработным жителям Бобруйска предлагают обучиться новым профессиям. Об этом БЕЛТА сообщили в Бобруйском горисполкоме.

"Управление по труду занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома продолжает набор безработных граждан для обучения по направлению "предприниматель (индивидуальный)". Обучающий курс стартует с 28 мая. Сейчас еще есть свободные места", - рассказали в горисполкоме.

Продолжается набор в группу по профессиям дорожный рабочий, машинист (кочегар), продавец, слесарь-сантехник, электромонтер, электрогазосварщик и швея.

"Тех, кто осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет и не находится в отпуске по уходу за ребенком, можем направить на профессиональную подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации. Эти люди будут проходить подготовку и обучение в порядке и на условиях, определенных для безработных, - отметили в горисполкоме. - Обучение бесплатное, будут выплачиваться стипендии".

В состав учебной группы будут входить 12 человек, после их комплектования определят сроки обучения.

По вопросам профобучения необходимо обратиться в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома по ул.Гоголя, 7, каб.31 и по телефонам: 8 (0225) 70-93-34, 8 (0225) 72-04-39.-0-