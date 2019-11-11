Безвизовые туристы проявляют повышенный интерес к отдыху в здравницах Гродненской области

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С расширением безвизовой зоны в Гродненской области иностранцы стали активнее бронировать места в санаториях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

В Гродненской области отмечается рост интереса со стороны иностранных туристов. Способствует этому и возможность посещать регион без визы. С начала года в Гродно и окрестностях побывало свыше 105 тыс. таких гостей, большинство из Польши и Литвы. Иностранцы едут посмотреть на исторические места, объекты, также привлекают их возможности медицинского и оздоровительного туризма.

"10 ноября вступил в силу указ № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". В соответствии с ним вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения при следовании по туристическому маршруту на срок до 15 суток. В расширенную зону вошли несколько санаториев региона, ранее не доступных для безвизовых туристов. Видим к ним интерес, началось бронирование мест иностранцами в здравницах. Они привлекают туристов высоким качеством услуг и доступной ценой", - рассказала Татьяна Лидяева. Она подчеркнула, что 10 ноября правом побывать в регионе без визы воспользовались свыше 200 человек. Еще около 1 тыс. зарегистрировались для посещения области в ближайшее время.

Гродненская область продолжит активно продвигать свой туристический потенциал на международных рынках, в том числе и среди стран-соседок. В частности, в декабре запланирован рекламный тур по региону для представителей туристического бизнеса из Западной и Центральной Польши. Гостям интересны Августовский канал, Новогрудок, Мир, места, связанные с Адамом Мицкевичем и Элизой Ожешко, известным польским музыкантом Чеславом Неменом, который родился в деревне Старые Василишки Щучинского района.

К расширению безвизовой зоны изменилось и наполнение сайта grodnovisafree.by. Портал существует уже около трех лет. Он был создан для удобства туристов, посещающих без визы Гродно и Гродненский район. Здесь на нескольких языках представлена вся необходимая информация: контакты турфирм, сведения о необходимых документах, правила пересечения границы, анонсы мероприятий, описания популярных маршрутов и многое другое.-0-