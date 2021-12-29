БГМУ получит от Банка развития до Br8 млн на строительство учебного корпуса

Манекены для обучения реаниматологов в БГМУ. Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет получит от Банка развития до Br8 млн на строительство нового учебного корпуса. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2021 года №759, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство согласовало предоставление в 2022 году кредита БГМУ на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1000 мест.

Кредит будет выделен в сумме, не превышающей Br8 млн, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.-0-