БГПУ проведет "Гарбузовы фэст" в Минском районе 26 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка пройдет на агробиостанции "Зеленое" (Минский район) 26 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Праздник тыквы, который стал уже доброй традицией в ведущем педагогическом вузе страны, пройдет в четвертый раз. Его программа, в которой примут участие студенты факультетов и институтов, преподаватели и сотрудники БГПУ, будет насыщенной. Командам предстоит показать себя в играх и конкурсах спортивной направленности под названием "Гарбузовыя забаўкі". Также будет предложено выполнение тематических заданий: "Парасонавы настрой" (изготовление арт-объекта с помощью природного материала на осеннюю тематику), "Восень каляровая" (исполнение творческого номера), "Стылёвая восень" (конкурс на лучший женский и мужской костюмы), "Самы важкі" (взвешивание тыкв).

Будут работать интерактивные тематические площадки от всех факультетов и институтов БГПУ: психологическая гостиная "Таямніцы душы", экспериментальная "Надзвычай незвычайна", спортивная "Дужы, спрытны, трапны", мастерская "Восеньскія матывы", занятия по каллиграфии "Восеньскае чыстапісанне", литературная гостиная "Гарбузовыя чытанні", историческая мастерская "Вандроўка ў мінулае", площадки "Зялёны цуд" и "Тры кіты на Скарыны, 13 "ІПЭ".

Кроме того, все участники и гости фестиваля получат подарок от ректората - кашу с тыквой и тушенкой, а на "дармарке" они обменяются сезонной продукцией (овощами, фруктами, ягодами, саженцами, цветами, семенами и др.). На празднике выступят творческие коллективы и сольные исполнители БГПУ, а завершится он церемонией награждения участников и победителей в разных номинациях.-0-