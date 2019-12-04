БГСХА израсходовала свыше Br320 тыс. бюджетных средств с нарушением законодательства

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области подвела итоги проверки Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и выявила, что свыше Br320 тыс. из бюджетных средств учреждение израсходовало с нарушением законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Контролеры выявили нарушения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности учреждения образования, в том числе при проведении государственных закупок, выплате заработной платы, отпускных и иных выплат. По результатам проверки сельхозакадемия уже возвратила в республиканский бюджет более Br20 тыс., остальная сумма должна быть перечислена до 1 июля 2020 года.

К административной ответственности привлечены 49 работников академии, к дисциплинарной - 26 человек. В учреждении образования разработан и реализуется план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

На заседании коллегии также отмечено, что в сельхозакадемии имеется значительный научный потенциал, создана развитая материальная база. При этом сокращается общее количество студентов, снижается привлекательность обучения по специальностям сельхозпрофиля. Международный рейтинг БГСХА недостаточно высокий, остается низким удельный вес иностранных студентов. Неэффективно используются отдельные здания и помещения вуза, жилой фонд общежитий.

Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области обратила внимание руководства академии и Минсельхозпрода на необходимость дополнительных мер по выполнению поручений главы государства по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства.-0-