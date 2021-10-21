БГУ презентует психологический словарь-справочник на выставке в Минске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация энциклопедического психологического словаря-справочника состоится 22 октября на книжной выставке-ярмарке "Книжная осень в столице" в торговом центре "Столица". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Подготовлен словарь под редакцией ректора БГУ Андрея Короля, академика Российской академии образования Сергея Кандыбовича и член-корреспондента академии Татьяны Разиной. Авторский коллектив состоит из 28 ведущих специалистов Беларуси и России, среди которых ученые БГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, ВНИИ Министерства внутренних дел России, Института мировых цивилизаций, Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова. Издание является содержательным продолжением учебного пособия "Психология высшей школы в Союзном государстве", которое вышло в 2019 году, и свидетельствует о высокой эффективности сотрудничества белорусских и российских ученых", - рассказали в пресс-службе.

Содержание словаря отражает современное состояние психологической науки, включает понятийный, методологический и концептуальный аппарат основных отраслей психологии. Он поможет читателям сориентироваться в современной психологии, а представленный справочно-библиографический материал - углубить знания в данной области.

Учебно-методическое пособие состоит из 863 страниц и включает 1000 статей и подстатей. Они рассказывают об истории становления психологической науки, результатах фундаментальных исследований по той или иной теме, также приведены ссылки на научные публикации последних лет. Понятия и термины переведены на английский и белорусский языки, что позволяет читателю познакомиться с терминологическими языковыми аналогами.

Издание ориентировано в первую очередь на студентов, аспирантов, а также начинающих преподавателей психологии. Подходит для школьников и всех интересующихся психологией.-0-