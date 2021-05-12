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12 мая 2021, 09:55

БГУ разработал экскурсию по следам довоенной истории вуза

Фото из архива
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки БГУ в преддверии 100-летнего юбилея университета разработали маршрут пешей экскурсии по Минску. Впервые она пройдет 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Сценарно экскурсия охватывает первые два десятилетия деятельности вуза - с 1919 до 1940-х годов, исторически и организационно одного из сложных периодов в создании первого в Беларуси университета, его факультетов и специальностей. Авторы маршрута ставили перед собой задачу воссоздания значимых, но малоизвестных фактов того времени, возвращения имен основателей БГУ, уникальных архивных документов, материалов, сохранения памяти об историческом прошлом университета", - рассказали в пресс-службе.

Точкой отправления станет Купаловский театр. Именно здесь в здании тогда еще Минского городского театра 11 июля 1921 года состоялось торжественное собрание, посвященное открытию Белорусского государственного университета.

Далее участники увидят "Дом №1 БГУ", ныне учебный корпус исторического факультета на Красноармейской, 6. В первые годы деятельности БГУ в этом здании находилось правление и университетская библиотека, жил первый ректор Владимир Пичета, велись занятия со студентами. Маршрут пройдет также мимо бывшего факультета общественных наук, анатомического театра медицинского факультета, учреждений города, где студенты-медики в 1920-е годы проходили практику. В хронологической последовательности участникам экскурсии покажут уникальные архивные фотографии Минска тех времен, факультетских корпусов, конкурсных проектов университетского городка. Всего пеший тур длительностью два километра включает восемь знаковых мест довоенной истории БГУ.

Завершится экскурсионная программа посещением университетского дворика БГУ, где находится уникальный комплекс зданий историко-культурного наследия, а также памятники выдающимся белорусским просветителям. В качестве экскурсовода выступит четверокурсник исторического факультета Юрий Тамкович. -0-

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