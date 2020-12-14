Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой будет курсировать по деревням Гродненского района

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой доставит новогоднее настроение жителям деревень Гродненского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Проект реализуется Гродненским районным культурно-информационном центром. Передвижной культурный центр и библиобус позволяют оказывать все необходимые услуги жителям тех населенных пунктов, где нет стационарных объектов культуры. Постоянные читатели у библиотеки на колесах есть практически в каждой деревне на маршруте.

Перед Новым годом традиционно библиобус помимо книг берет на борт и главных праздничных персонажей - Деда Мороза с баяном и Снегурочку с подарками. Для жителей деревень готовят праздничную программу с музыкой, играми и конкурсами.

Креативно подготовились к новогодним праздникам и в стационарных библиотеках района. "На красочных полках разместили книги о зиме, Рождестве и Новом годе, перелистывая страницы которых, читатели узнают о народных зимних приметах, познакомятся с рождественскими и новогодними традициями. Также на выставках представлены любимые зимние и новогодние сказки, рассказы для любого возраста, чтение которых поможет сделать зимние каникулы для ребят незабываемыми, а взрослым можно найти информацию о секретах идеального новогоднего праздника", - рассказали в культурно-информационном центре.

В Одельской сельской библиотеке, к примеру, посетителям расскажут о традиции украшения окон вытинанками, а также предложат приобрести шаблоны украшений. А в Гоже на выставке представлена подборка новогодних открыток начала прошлого века. Во многих библиотеках оформлены тематические фотозоны, работает почта Деда Мороза.-0-