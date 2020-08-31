Библиотечная линейка пройдет в Могилеве в День знаний

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Библиотечная линейка пройдет в Могилеве 1 сентября. Об этом БЕЛТА рассказали в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса.

"Тематические мероприятия будут проходить в течение всего дня как на свежем воздухе, так и в социальных сетях, чтобы у всех желающих была возможность стать участниками праздника", - отметили в библиотеке.

На улице будут организованы интерактивные площадки, где пройдут игровые программы. Здесь же будут работать фотозоны и книжные инсталяции. В библиотеках города пройдут литературные викторины, разнообразные челленджи, где ребята смогут проявить свои знания и талант.

"Для тех, кто не сможет посетить наши праздники, продумана насыщенная программа в интернете. Во время виртуальной линейки ребят поздравят сказочные герои. Кроме этого, детей ждут веселые игры, уроки и онлайн-занятия", - рассказали специалисты центральной библиотеки.

Для ребят младших классов и их родителей на сайте центральной городской библиотеки будет размещена подборка полезных книг по воспитанию детей, организации учебного процесса, с серией полезных советов, которые помогут сделать обучение и взросление школьников более легким и комфортным.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени К.Маркса или по телефону 8 (0222) 42-83-53.-0-