Библиотеки Могилева проведут в соцсети семейный книжный пикник

14 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Библиотеки Могилева проведут 15 мая семейный книжный пикник, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом библиотечного маркетинга Могилевской центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"Международный день семьи празднуется 15 мая во всем мире. И библиотеки Могилева решили присоединиться к этому празднику, - отметила Елена Шепелева. - В этот день мы проведем семейный книжный Insta-пикник "Чтение сближает". Все мероприятия будут проходить в Instagram-аккаунтах библиотек города. Прямые эфиры пройдут с 11.00 до 17.20".

Так, в 11.00, 13.00 и 16.00 пройдут громкие интерактивные чтения "#ВремяЧитатьСемьей", где можно не только послушать произведения Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" (аккаунт det.biblioteka8), Валентина Катаева "Цветик-семицветик" (detskaia_biblioteka3), Светланы Лавровой и Ольги Колпаковой "Про злую овсянку и коварную коленку" из повести "Верните новенький скелет" (d.bib4_mogilev), но и поучаствовать в опросах и викторинах.

Бук-арт-мастерская "Мастерим всей семьей" предложит детям и их родителям мастер-класс по созданию букетов из конфет и гофрированной бумаги. Трансляция пройдет в 11.30 в аккаунте db_pushkina70. В 12.30 всех желающих будет ждать "Сумасшедшая лаборатория" в аккаунте bibliotekakolasa - здесь можно окунуться в мир науки и поучаствовать в безопасных экспериментах.

Участники брейн-строминга "Семейная жизнь в эпоху интернета" смогут получить консультацию психолога в 12.30 на страничке bibliot6. Путешествия по волшебной стране Книготория подготовили для участников трансляции в аккаунте karl_marks_mogilev в 13.30. Во время "Веселых приклюЧтений" пройдут полезные активности для всей семьи. Прямой эфир "Семья vs Театр" будет посвящен театру иллюстрированного рассказа (фланелеграфу) по произведениям Ивана Шамякина в 14.00 в Instagram mgbf2.

Прямой эфир в 14.30 в аккаунте lermontov4bibl подарит розыгрыши, беспроигрышные лотереи и сюрпризы. В 15.00 будет представлен дайджест книг для всей семьи - аккаунт chitalinka_db9. Позже, в 15.30 состоится презентация городского проекта "Книга²": интервью о книгах и не только с директором Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева Ольгой Волковой. Послушать, пообщаться и задать вопросы можно будет на страничке public_libraries_mogilev. Специальными гостями прямого эфира в 16.30 станут читающие семьи. В аккаунте 9_izmerenie они расскажут не только о чтении, но и семейных традициях.

Завершится Insta-пикник трансляцией, посвященной "Сказкотерапии", где ведущие психологи и авторы книг по сказкотерапии поделятся рекомендациями по чтению серии книг "Сказки для умнички", "Поучительные сказки", "Полезные сказки". Посмотреть эфир можно в аккаунте mdbf22.-0-