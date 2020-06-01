Билборды по профилактике травматизма на ж/д объектах появились в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билборды с информацией по профилактике непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта появились в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В целях профилактики и предупреждения случаев непроизводственного травматизма, повышения культуры поведения граждан на объектах железнодорожного транспорта БЖД совместно с Минтрансом организовали размещение 34 тематических информационных плакатов на билбордах в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше и Барановичах.

Пять первых конструкций уже появились в Минске. Они расположены в местах массового скопления людей и вблизи железнодорожного вокзала: на пересечении улиц Ульяновской и Энгельса, Володько и Аэродромной, Куйбышева и В.Хоружей, а также на ул. Московской (съезд на ул. Суражскую) и Бобруйской.

"БЖД уделяет большое внимание профилактике непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Регулярно организуются профилактические акции, во время которых проводятся рейды, тематические беседы в учреждениях образования и на предприятиях, изготавливаются и распространяются анимационные ролики и видеофильмы, листовки, плакаты и памятки", - подчеркнули в пресс-центре.

Как отметили в БЖД, несмотря на принимаемые меры, с начала года на железнодорожном транспорте произошло 36 случаев непроизводственного травматизма, что соответствует уровню прошлого года. В них погибли 25 граждан, травмированы - 11. Порядка 39% пострадавших находились на железнодорожных объектах в состоянии алкогольного опьянения.

"Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование гражданами элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, а также нарушение водителями правил дорожного движения на ж/д переездах", - рассказали в пресс-центре.-0-

БЖД напоминает, что железная дорога - это источник повышенной опасности и призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта.-0-