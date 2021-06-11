Био- и нанотехнологии планируют развивать в Гродненском аграрном университете

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие био- и нанотехнологий, химических технологий станет перспективным направлением научных исследований в Гродненском государственном аграрном университете на 2021-2025 годы. Об этом рассказал сегодня на встрече со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями ГГАУ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в рамках государственной научно-технической программы "Перспективные химические и биологические технологии" университет разработает технологии получения пробиотических препаратов для профилактики и комплексного лечения крупного рогатого скота и комплексного микробного препарата для улучшения качества газонов. Эти разработки будут использоваться сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами Беларуси и России.

"Агропромышленный комплекс - одна из приоритетных для государства отраслей. За последние годы мы значительно продвинулись в технологиях высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности. Созданы новые виды сельскохозяйственной продукции и образцы техники (например, на МТЗ и "Гомсельмаше"). Однако в текущей пятилетке нам предстоит усилить роль науки, в том числе аграрной, в инновационное развитие экономики страны, и Гродненский государственный аграрный университет должен еще более активно участвовать в данных процессах. Компетентные кадры и перспективные новации в области сельского хозяйства у вас имеются", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что при содействии ГКНТ на базе ГГАУ созданы две отраслевые лаборатории - биотехнологическая по репродукции сельскохозяйственных животных и научно-исследовательская по ДНК-технологиям, - в которых закладывается прочный фундамент будущих достижений в аграрной сфере.

Председатель ГКНТ поздравил всех преподавателей, сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов с 70-летним юбилеем университета. "Гродненский государственный аграрный университет имеет славную историю и сегодня стал одним из ведущих научно-образовательных учреждений Беларуси. Подготовленные вами высококвалифицированные специалисты успешно трудятся как в аграрной отрасли, так и в других сферах национальной экономики", - отметил он.-0-