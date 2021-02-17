Биотопливо в гранулах начнут производить два лесхоза Минской области

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные хозяйства Минской области в 2021 году займутся производством топливных пеллет, откроют сушильные комплексы и лесопильные линии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела производства и реализации продукции Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Андрей Кошель.

"Стараемся стимулировать лесхозы развиваться. Сейчас, чтобы быть актуальными и получать прибыль, нужно заниматься разными видами деятельности. Надо расширять ассортимент выпускаемой продукции, поэтому в 2021 году в лесных хозяйствах предусмотрена реализация 11 проектов, - рассказал Андрей Кошель. - Некоторые хозяйства начнут производство актуальных на нынешнем этапе пеллет. Биотопливо в гранулах, которое получают из древесных отходов, начнут делать в Березинском и Стародорожском лесхозах, а в Столбцовском данное производство будет модернизировано. Создание биотоплива в гранулах рентабельно как со стороны использования местных топливных ресурсов, так и в качестве экспортной составляющей".

Над созданием качественного и долговечного строительного материала начнут работать в Слуцком лесхозе, где планируют открыть сушильный комплекс. Увеличение мощностей аналогичного производства проведут в Узденском лесхозе. Также в этом хозяйстве будет создана лесопильная линия. "Все это позволит лесным хозяйствам увеличить выручку от реализации продукции", - подчеркнул начальник отдела.

По словам Андрея Кошеля, появление новых производств в некоторых лесхозах подразумевает создание дополнительных рабочих мест.-0-