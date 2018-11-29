Биржа деловых контактов по инновационному развитию пройдет в Бобруйске

29 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Биржу деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" проведут 12 декабря в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в комитете экономики Могилевского облисполкома.

В работе форума примут участие представители различных ведомств, областных и местных органов власти, специалисты организаций, занимающиеся вопросами научно-технической и инновационной политики, авторы инновационных разработок научных организаций и учреждений образования, малых инновационных предприятий, а также потенциальные инвесторы и потребители инновационных разработок регионов Беларуси.

На пленарном заседании планируется обсудить вопросы, направленные на повышение эффективности взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами с целью стимулирования инновационной активности организаций во всех отраслях и регионах страны. На специальных стендах будет представлена информация об уровне развития научных предприятий и организаций, отечественного предпринимательства, в том числе производящих инновационную продукцию, специализированных организаций по обслуживанию бизнеса. Запланированы презентации инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. В повестке дня также проведение деловых переговоров, заключение договоров и протоколов о сотрудничестве.

Биржа деловых контактов откроется в актовом зале Бобруйского районного исполнительного комитета в 11.00. Мероприятие бесплатное. Регистрация участников и начало работы выставки - с 10.00.

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Центр научно-технической и деловой информации при поддержке и взаимодействии с Могилевским облисполкомом.-0-