Биржу деловых контактов в сфере информатизации организуют в Гомеле 13 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям проводит в Гомеле 13 июня конгрессные мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" по теме информатизации как действенного ресурса развития организаций и региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Для потенциальных заказчиков и потребителей будет организована выставка и презентация инновационных разработок и продукции белорусских организаций, имеющих высокий потенциал для коммерциализации и предлагаемых для внедрения на предприятиях региона. Также запланировано проведение деловых переговоров.

Биржа откроется в 11.00 в конференц-зале Гомельского областного общественно-культурного центра. Участие в мероприятии бесплатное.-0-